Naomi Watts bientôt dans la peau d'une furie

On n'a pas fini de voir Naomi Watts sur le petit écran. Récemment annoncée au casting du préquel de «Game of Thrones», dont le tournage débute bientôt, la star britannique de 50 ans a décroché le premier rôle d'une autre série prometteuse intitulée «Wolves and Villagers».

On ne sait pas encore grand chose sur le scénario de la fiction, produite par le prolifique Jason Blum, à qui l'on doit notamment «Insidious» et «Sinister», et la plateforme pour téléphones mobiles Quibi. Seul indice: Jeffrey Katzenberg, cofondateur de Quibi, décrit cette œuvre dans «Variety» comme «une version 2.0 de «Liaison fatale». De quoi donner des sueurs froides aux téléspectateurs.

«C'est mon adresse personnelle»

Sorti au cinéma en 1987, le thriller racontait l'histoire d'une relation à la fois passionnelle et destructrice entre un avocat new-yorkais, père de famille (Michael Douglas) et une éditrice possessive et dangereuse (Glenn Close), prête à tout pour le conquérir. Nul doute que Naomi saura incarner avec brio cette furie. Elle a d'ailleurs fait ses preuves en jouant des rôles variés dans des films à succès tels que «Mulholland Drive» (2001), «Le Cercle» (2002), «King Kong» (2005), ou encore «The Impossible» (2012).

Créée en août 2018, la société Quibi se félicite du projet «Wolves and Villagers». Bénéficiant d'investisseurs importants tels que Disney et Warner Bros, la plateforme ne s'arrêtera pas là. Des collaborations avec Guillermo del Toro («Le Labyrinthe de Pan», «Hellboy»), Antoine Fuqua («Training Day») et Sam Raimi («Evil Dead», «Spider-Man») sont déjà prévues. «L'endroit entre l'improbable et l'impossible? C'est mon adresse personnelle», a plaisanté Jeffrey Katzenberg.

Regardez la bande-annonce du film «Liaison fatale»:

(L'essentiel)