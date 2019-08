Clara Morgane rejoint «Danse avec les stars»

Officiel ⁰@ClaraMOfficiel foulera le parquet de Danse Avec Les Stars ⁰#DALS présenté par @CamilleCombal et Karine Ferri, bientôt de retour sur TF1 ! pic.twitter.com/YznAr3jUQc — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) August 27, 2019

Le casting de la saison 10 de «Danse avec les stars» (TF1) s'étoffe encore. L'animatrice Clara Morgane sera ainsi de la partie. Dans une vidéo publiée sur le compte de Twitter de l’émission, l'ex-star du X s’est dite «très impatiente de commencer les répétitions» mais également de connaitre l’identité de son danseur, les couples n’ayant pas encore été annoncés.

LCI, chaîne du groupe TF1, a pour sa part révélé le nom d'un autre candidat: le nageur handisport français Sami El Gueddari. Le Français de 35 ans a pris part aux Jeux paralympiques de 2008 et de 2012 et a obtenu la médaille de bronze sur 50m nage libre au championnat d'Europe de 2009, en Islande. «Je suis fier de faire partie de ce programme et d'être le premier athlète paralympique à y participer. C'est une vraie opportunité de changer le regard des gens», a déclaré l'athlète de 35 ans.

Ils rejoignent pour cette nouvelle saison Linda Hardy, l’ex-héros de «Koh-Lanta», Moundir, le mannequin Hugo Philip, l'acteur français Azize Diabaté, ou encore la chanteuse Liane Foly.

(L'essentiel/jfa)