Une version asiatique de «PLL» en préparation

Arrêtée en 2017 après sept saisons, «Pretty Little Liars» aura bientôt droit à une nouvelle version... en Asie. Produite par le service de streaming Viu et Warner Bros. International Television Productions, cette future série sera tournée à Bali et en indonésien.

L'histoire - celle d'un groupe d'anciennes amies qui reçoit des messages menaçants signés «A» - sera reprise et se déroulera dans une ville fictive nommée Amerta. Le nom de certains personnages changera. Hanna et Aria seront là, mais Spencer, Emily et Alison s'appelleront Sabrina, Ema et Alissa.

«Pretty Little Liars» est une série qui a fait ses preuves et qui parle aux jeunes spectateurs qui ont des profils similaires à ceux qui regardent Viu. Nous sommes heureux de commencer ce voyage avec Warner Bros. International Television Productions et d'amener le programme à nos abonnés, a déclaré la directrice de PCCW Media Group, auquel appartient Viu.

(L'essentiel/jfa)