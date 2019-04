Le sort de ce poisson dans «Top Chef» affole la Toile

Attention, une alerte pour Brigitte Bardot! La plus célèbre des défenseure des animaux ne s'est pas encore saisi du dossier. Qu'importe, les internautes l'ont fait pour elle. À l'origine de l'histoire, une faute de goût dans l'émission de télévision «Top Chef».

Les deux candidats Alexia et Guillaume ont eu la mauvaise idée d'opter pour une décoration «maritime» en y ajoutant une petite touche vivante. Et leur pauvre petit poisson coincé dans un bocal rond est devenu le nouveau martyr de la cause animale sur le web.

«Si on le fait snacké, ça peut être sympa!», a même osé Guillaume. Scandale sur la toile! Surtout que les deux cuistots ont préféré laisser souffrir le poisson dans son bocal étroit. Nul ne sait ce qu'il est finalement advenu de la bestiole. Mais ses soutiens, eux, ont su faire entendre leur voix!

#TopChef PUT** un Poisson Rouge dans un bocal sans cycle d'azote sans rien ..c'est une honte...c'est comme si on nous mettais dans le cercueil encore vivant...une honte ça devrait être interdit... Un Poisson Rouge c'est minimum 150L !!!! pic.twitter.com/Am9qJjhMKt — Lucas (@Lucccs15) 3 avril 2019

#TopChef Génial ils prennent un poisson pour la deco... Ils ont cru que c'était un jouet ils vont même pas le nourrir pic.twitter.com/PcuWNpcFmc — Aurélia (@leyna_aurelia) 3 avril 2019

Je viens d'ouvrir une cagnotte pour sauver ce pauvre poisson #Topchef #Topchef2019 pic.twitter.com/avzf6jz1uR — La Zouze ! (@Ysounette) 3 avril 2019

#TopChef et allé! Un poisson rouge utilisé

- en déco

- pour 2 jrs

- dans un bocal

- à moitié rempli.

MAIS PUTAIN! — Charrch ☕ (@Charrch) 3 avril 2019

(th/L'essentiel)