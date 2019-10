Le web s'amuse d'un candidat du Luxembourg

Babacar s’attaque à un classique et à nos oreilles #LFAUIT pic.twitter.com/iLphtilImP — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 29, 2019

«Je m'appelle Babacar, j'ai 36 ans et je viens du Luxembourg». Jusque là, tout allait bien pour celui qui allait chanter devant le jury de l'émission «La France a un incroyable talent», diffusée mardi soir sur M6. C'est après, micro en main sur scène, que tout s'est gâté. Le «chanteur» s'est essayé à une reprise du tube de Whitney Houston «I will always love you» et le risque était trop grand.

Notes qui ne sortent pas, voix aiguë trop juste et clairement une interprétation fausse ont eu raison de l'ambition du jeune homme. Public et jury ont grimacé et le web s'est très vite emballé. Sur twitter, les internautes n'ont pas été tendres avec Babacar, jugeant «ridicule» son passage. Certains estimant qu'il n'est venu là que pour «faire le buzz» et il y a sans doute une part de vrai.

Babacar avait déjà fait parler de lui

Babacar, qui dit vivre au Luxembourg, n'est pas un inconnu et a déjà fait l'objet de plusieurs émissions. Il a même fait une chanson, «Sweet Dreams». Sur son profil Linkedin, il se présente comme «artiste, mannequin, chanteur, coach, relookeur, chroniqueur» et ambitionne d'avoir sa propre émission de télévision. Mardi soir sur M6, il a même glissé être ami avec Lady Gaga et Naomi Campbell.

«Mes coachs vocaux m'ont toujours dit que j'avais un timbre très spécial», a-t-il aussi avancé, avant de chanter. Très spécial en effet, on ne pourra pas dire qu'il n'avait pas prévenu...

La france a un incroyable mytho #LFAUIT pic.twitter.com/NgT6j7xJad — thomas bla bla (@thomasblabla3) October 29, 2019

Babacar... la Grosse Blague... pourquoi tu n’as pas demandé Lady Gaga de te donner des cours #LFAUIT pic.twitter.com/FaWTKGisSS — miss ???????? (@miss974Island) October 29, 2019

(nc/L'essentiel)