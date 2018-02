Les fans veulent défendre «Charmed»

Il suffit d'un hashtag #STOPCharmedReboot et la Toile s'enflamme. Quand, il y a quelques mois, la chaîne The CW a révélé qu'elle préparait une nouvelle version de la série des années 1990, beaucoup de fans ont grimacé. Même les actrices d'origine, Holly Marie Combs en tête, ont exprimé leur désapprobation.

Depuis qu'un pilote a été commandé et que l'identité des trois sœurs a été dévoilée il y a quelques jours, ça s'accélère. Exit les Halliwell; de plus, l'une des héroïnes de ce «Charmed» 2.0 annoncé comme «féministe» sera lesbienne. Des changements qui ont entraîné une pétition pour stopper la production. Mais rien ne devrait y faire. Selon TV Line, en 2017, 65% des séries originales ont été annulées au terme d'une saison, contre 56% des reboots.

La mode des «suites»

D'ailleurs, d'autres «mises à jour» actuellement en préparation semble ne pas poser de problèmes à leurs fans. C'est le cas de «Sabrina». L'apprentie sorcière a parlé à son chat, Salem, durant sept saisons, entre 1996 et 2003. Une série a été commandée pour deux saisons par Netflix et sera une adaptation du comics «Chilling Adventures of Sabrina». L'héroïne sera incarnée par Kiernan Shipka («Mad Men»)

Également en projet de reboot: «La vie à cinq». Diffusée entre 1994 et 2000, la série racontait le quotidien de cinq frères et sœurs s'autogérant après la mort accidentelle de leurs parents. Elle a lancé Matthew Fox («Lost») et Neve Campbell («Scream»). En septembre, ses créateurs ont annoncé travailler sur un reboot qui aura pour héros une fratrie d'Hispano-Américains ayant récemment immigré aux États-Unis.

Enfin, «Roswell». Seulement trois saisons (entre 1999 et 2002), mais assez pour marquer les esprits pour que la chaîne The CW veuille la moderniser. Si la série a révélé Katherine Heigl, c'est l'une des recrues de la saison 14 de «Grey's Anatomy» qui fait le chemin inverse: Jeanine Mason campera son héroïne principale.

