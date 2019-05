Aude et Christopher se sont (déjà) séparés

Tout était allé très vite entre Aude et Christopher. Tombés amoureux devant les caméras de M6 durant la saison 13 du programme de dating, ils avaient emménagé ensemble quelques mois plus tard et étaient devenus parents d'un petit Raphaël, le 26 janvier dernier, moins d'un an après leur rencontre.

Malheureusement, la séparation est également arrivée rapidement. Jeudi, l'agricultrice bretonne a annoncé sur Instagram qu'elle n'était plus en couple avec Christopher. «Il vaut mieux être seule que mal accompagnée... Gérer ma vie d'agricultrice et de maman n'est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué», a-t-elle écrit en légende d'une photo montrant trois paires de chaussures: les siennes, celles de sa fille aînée et celle de son petit dernier.

On ignore les raisons de la rupture, mais, à voir les hashtags qui accompagnent le post, ça ne s'est apparemment pas très bien passé. Aude y évoque des mensonges et de la déception.

(L'essentiel/jfa)