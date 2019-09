Ariane du «Club Dorothée» et «Récré A2» est morte

Animatrice télé, chanteuse, comédienne... Ariane Carletti est morte mardi à l'âge de 61 ans, ont annoncé ses proches. «Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée», ont rappelé ses enfants Éléonore (qui joue dans «Plus belle la vie») et Tristan, et son frère Denis, dans le communiqué annonçant son décès. laissant en deuil tout une génération de gamins des années 1980 et 1990, abreuvés par les émissions de Dorothée. Ariane avait notamment participé au Club Dorothée, sur TF1, et à «Récré A2», sur Antenne 2 (l'ancien nom de France 2), toujours aux côtés de Dorothée.

C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre pétillante Ariane ♥

Nous pensons fort à ses proches et à ses enfants.

Chanteuse, Ariane avait notamment interprété les génériques de séries d'animation mythiques, comme «Dragon Ball» et «Dragon Ball Z». Mais son talent revêtait de multiples facettes. Ainsi, avant la télé, elle était passée par le prestigieux Cours Florent d'art dramatique et avait enchaîné, de 1977 à 1984, les pièces de théâtre, jouant notamment Molière, Racine, Ionesco...

Audiences de rêve

Mais la notoriété auprès du grand public arrivera un peu plus tard, quand elle intègre Antenne 2, qui cherche une remplaçante temporaire à Dorothée, partie sur un tournage. Ariane débarque en 1980 dans «Récré A2» et ne quittera plus l'équipe. Elle accompagne notamment Dorothée sur scène, à l'Olympia et à travers toute la France. En 1987, elle la suit d'Antenne 2 vers TF1 pour coprésenter le «Club Dorothée», qui sera diffusé jusqu'en 1997. L'émission pour enfants regroupera jusqu'à 86% d'audience, avec un rythme de croisière à 55% des 4-14 ans.

Autant dire un carton qui a rendu toute l'équipe de Dorothée célèbre. Ariane s'essaiera aussi au métier d'actrice, avec notamment la série «Pas de pitié pour les Croissants» de 1987 à 1991 ou encore le téléfilm «Ne meurs pas», avec Roger Hanin. Elle a aussi créé plusieurs séries télévisées. Ces dernières années, elle avait monté sa société de production, rappelle Télé Loisirs. Elle était également revenue à la télévision en 2008 sur la chaîne IDF1. Elle en était repartie deux ans plus tard.

Mais c'est donc surtout pour sa complicité avec Dorothée qu'on se souvient d'elle. Elle était d'ailleurs mariée à Rémy, le bassiste des Musclés. Dans l'équipe d'alors se trouvait aussi l'inclassable chanteur François Corbier, qui est lui décédé l'année dernière. L'équipe d'animateurs était accompagnée des Musclés, un groupe qui a déjà déploré les décès de René en 2009 et de Framboisier en 2015. Et à l'époque de «Récré A2», Ariane, Dorothée et les autres étaient accompagnés de Cabu, un des dessinateurs assassinés lors des attentats contre Charlie Hebdo.

