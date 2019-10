Jim Parsons producteur d'une série documentaire

Nouveau projet pour Jim Parsons. Cinq mois après la diffusion de l'ultime épisode de «The Big Bang Theory», l'acteur de 46 ans, qui ne cache pas son homosexualité, va créer et produire une série documentaire retraçant l'histoire du mouvement LGBTQ pour le service de streaming HBO Max. Pour ce faire, il s'est associé avec le réalisateur, producteur et scénariste Greg Berlanti.

Intitulé «Equal», la série se composera de quatre épisodes d'une durée d'une heure chacun et racontera la vie des leaders et activistes du mouvement LGBTQ, mais parlera également des héros oubliés qui se sont battus pour la reconnaissance de la communauté. Chaque épisode proposera des images inédites, des interviews et des reconstitutions, a indiqué HBO Max.

«Il existe une histoire fascinante de patriotes, d'artistes et de penseurs qui ont ouvert la voie. Il est temps de partager ce qu'ils ont vécu et Jim Parsons, Greg Berlanti, Jon Jashni (NDLR: producteur) et Scout (NDLR: une société de production) sont les partenaires parfaits pour présenter ces pionniers de l'histoire à nos abonnés», a déclaré Jennifer O'Connell, vice-présidente exécutive des programmes documentaires et pour enfants chez HBO Max.

(L'essentiel/jfa)