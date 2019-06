Une série arrive après quinze ans d’attente

En 2005 déjà, The Black List, site qui recense les meilleurs scénarios qui n’ont pas de producteurs, le mettait au sommet de son palmarès. «Carnival Row» était, à l’époque, encore prévu sous la forme d’un long métrage. Dix ans plus tard, le projet de film s’était transformé en projet de série, avec Guillermo Del Toro pour réaliser le pilote. Le Mexicain s’était cependant rapidement retiré, évoquant un problème d’emploi du temps, et Jon Amiel avait pris le relais.

Satisfait du pilote, Amazon a fini par commander huit épisodes de cette fiction se déroulant à une époque victorienne fantastique dans laquelle les hommes ont envahi le monde des créatures mythologiques. La date de diffusion a enfin été annoncée. «Carnival Row» sera disponible dès le 30 août sur Amazon Prime.

Les premières images dévoilées sur le Net laissent penser que la patience des clients du service de vidéo à la demande sera récompensée. On y découvre l’histoire d’amour interdite entre Philo, un détective humain joué par Orlando Bloom, et Vignette, une fée incarnée par Cara Delevingne. «Vignette détient un secret qui met le monde de Philo en danger, alors qu’il tente de résoudre son affaire la plus importante: une série de meurtres atroces qui menace la paix précaire», écrit Amazon dans un communiqué. Indira Varma (Ellaria Sand dans «Game of Thrones») et Karla Crome (Rebecca Pine dans «Under the Dome») figurent également au casting.

(L'essentiel)