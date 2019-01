Une ministre dans l'émission d'Hanouna

On les croyait pourtant à couteaux tirés. En 2017, Marlène Schiappa avait sèchement rappelé à l'ordre Cyril Hanouna, à cause d'une blague homophobe dans «Touche pas à mon poste». Deux ans plus tard, voilà que la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et l'animateur controversé font équipe! Ils coanimeront une édition spéciale de «Balance ton post!» vendredi, à partir de 22h50.

L'émission sera consacrée au grand débat national lancé par le gouvernement en réponse à la crise des «Gilets jaunes». «Les téléspectateurs voteront en direct pour retenir sept idées qui seront transmises au gouvernement», indique un communiqué de C8. Marlène Schiappa, à l'origine de cette initiative, a été critiquée par de nombreux internautes. «Dès que l'on fait autre chose que d'aller sur un format classique, les gens s'indignent. J'ai fini par avoir l'habitude», s'est-elle défendue.

(L'essentiel/lja)