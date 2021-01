L’ex-​​épouse de Maradona remporte MasterChef

Deux mois après le décès de Diego Maradona, son aura continue de planer sur l’Argentine, où la triste nouvelle n’a pas encore été totalement digérée. Ce dimanche, la première édition de la Coupe de la Ligue argentine, rebaptisée Coupe Diego Maradona, a consacré Boca Juniors… club de cœur du «Pibe de Oro».

Un autre clin d’œil est survenu quelques heures plus tard. Claudia Villafañe, qui n’est autre que son ex-épouse, a remporté la version argentine de MasterChef Celebrity, la célèbre émission de téléréalité culinaire.

Claudia Villafañe, qui fêtera ses 59 ans ce vendredi, affrontait en finale Analía Franchín, ex-compagne de Guillermo Coppola, l’agent de Maradona pendant trente ans. Pour cette dernière étape, les deux participantes devaient élaborer un menu décliné en trois parties. Claudia Villafañe a opté pour une burrata accompagnée de tomates et fraises en entrée, un filet de porc enveloppé dans du lapin et du bacon en plat principal et, enfin, un chocolat blanc crémeux avec de la glace à la banane et à la cerise en dessert.

#MasterChefArgentina ganó Claudia Villafañe, la primera masterchef celebrity! pic.twitter.com/BCcD2KyNkH — Neil Bennett Olivera (@NeilBen14260504) January 19, 2021

Elle était accompagnée en studio de ses filles, Dalma et Giannina, au moment du verdict final. Émue par sa victoire, elle a rendu hommage à ses proches absents, notamment son ancien époux: «Il manque des gens que j’aimerais avoir ici et qui ne le peuvent pas. À commencer par mon petit-fils, qui est allé voir son père (ndlr: Sergio Agüero): Roma, dont le père ne veut pas qu’il passe à la télévision; ma mère, qui n’est pas en bonne santé; le père de mes filles, qui n’est plus là… Et mes amis, qui sont de la famille.»

Claudia Villafañe, exmujer de Maradona, se rompe al ganar 'MasterChef': "Falta el papá de mis hijas" #TELEVISION pic.twitter.com/n6xwn7Yhhb — TVMASPI (@sebas_maspons) January 19, 2021

Celle qui est surnommée «Tata» et Maradona ont beau être séparés depuis 2004, ils étaient restés en bons termes. Claudia Villafañe a été profondément marquée par sa disparition, si bien qu’elle s’était retirée de l’émission durant une semaine.

Dalma et Giannina ont toutes deux salué la victoire de leur mère sur les réseaux sociaux. La première nommée en a également profité pour évoquer son père: «Pour toujours, tous les quatre ensemble! Merci Babu (ndlr: le surnom donné à Maradona par Dalma)! Merci Tata!»

