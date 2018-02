«Sans Kendji, je crois que je serais mort aujourd'hui»

Le 16 février 2018, TF1 diffusera le premier numéro de «L'Aventure Robinson». Cousine de «Koh-Lanta», cette émission s'articule autour de deux célébrités envoyées cinq jours sur une île déserte. Leur objectif? Survivre tant bien que mal et relever des défis – surtout physiques – pour récolter un maximum d'argent pour la bonne cause. Les premiers échos de cette épopée humaine ne manquent pas de saveur. Et ne plaident pas forcément en faveur de Maître Gims...

«J'ai eu beaucoup de chance de faire l'émission en compagnie de Kendji Girac, a confessé l'interprète de «Sapés comme jamais» dans les colonnes de Télé Poche. Sans lui, je crois que je serais mort aujourd'hui. Il me nourrissait, il faisait du feu, il savait par exemple tout sur les poissons.»

A travers ses voyages aux quatre coins du monde, le chanteur de la Dordogne aux rythmes gypsy a engrangé de nombreuses connaissances, notamment sur la nature. S'acclimater aux contraintes de «L'Aventure Robinson» s'est donc révélé un jeu d'enfant pour lui. Kendji Girac a tout de même admis qu'il avait été effrayé par la possibilité qu'il y ait des cannibales sur l'île et par les bestioles. «Des chauves-­souris se battaient au-dessus de ma tête, a souligné l'artiste de 21 ans. Mais, à aucun moment nous n'avons étés aidés. Gims et moi étions seuls, livrés à nous-mêmes.»

(L'essentiel/Blaise Craviolini)