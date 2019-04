Emily Bett Rickards quitte «Arrow» avant la fin

«Arrow» devra se passer d'un de ses personnages principaux. Emily Bett Rickards a surpris tout le monde en annonçant sur Instagram qu'elle ne serait pas au casting de la huitième et dernière saison de la série. «Felicity et moi sommes un duo soudé, mais après sept saisons à ne former qu'une, nous allons vous dire au revoir», a écrit l'actrice de 27 ans en légende d'un montage montrant cinq photos de son personnage.

Les collègues de la Canadienne ont réagi sur les réseaux sociaux, à commencer par Stephen Amall, qui joue le rôle de son mari dans la fiction. «Je t'aime», lui a-t-il simplement noté dans sa story. Colton Haynes, qui incarne Roy Harper lui a fait part de son bonheur d'avoir pu la côtoyer sur le tournage: «Tu vas nous manquer ma belle». Visiblement étonnés d'apprendre le départ de l'actrice, les producteurs exécutifs de la série se sont exprimés dans un communiqué. «Nous avons eu le plaisir de travailler avec Emily depuis la saison 1 et, durant ces sept dernières années, elle a donné vie à l'un des personnages les plus aimés de la télévision. Bien que nous ayons le cœur brisé de voir Emily et Felicity s'en aller, nous soutenons Emily dans ses projets futurs. Elle aura toujours une famille chez "Arrow"», ont indiqué Greg Berlanti et Beth Schwartz.

Felicity Smoak est apparue pour la première fois dans le troisième épisode de la première saison de «Arrow». Elle est rapidement devenue un des personnages centraux de la série, allant jusqu'à épouser Oliver Queen/Green Arrow dans la saison 6. Reste désormais aux scénaristes à trouver une manière élégante et pas trop tirée par les cheveux de faire disparaître l'informaticienne, tout en gardant à l'esprit qu'elle pourrait revenir faire une apparition dans le tout dernier épisode de «Arrow».

(L'essentiel/jfa)