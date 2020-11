«J'adorerais pouvoir un jour jouer James Bond»

Il joue Will Parry dans «His Dark Materials: À la croisée des mondes» (petite photo), dont la saison 2 a commencé mardi sur OCS, et il était le héros de «L'écuyer du roi» sur Netflix. À 16 ans, le Britannique a tout d'un futur grand.

Comment êtes-vous arrivé dans la série «His Dark Materials: À la croisée des mondes»?

Amir Wilson: Les producteurs ont vu des centaines de jeunes comme moi en 2018 et ils m'ont appelé près d'un an après ma première audition pour m'annoncer que j'étais pris. Ce qui est génial, c'est que les scénaristes ont modifié l'adaptation des livres de Philip Pullman pour donner plus d'importance à mon rôle et l'inclure dès la première saison. Je trouve top d'avoir deux ados au cœur d'une épopée qui mélange des mondes parallèles.

Quel serait le rôle idéal pour vous?

J'adorerais pouvoir un jour incarner James Bond. Personne ne m'a rien proposé (rires), mais j'ai vu tous les films de l'agent 007. J'ai même la collection des livres écrits par Ian Fleming, c'est vous dire à quel point il me passionne depuis que je suis tout petit!

Comment surmontez-vous l'épreuve du confinement?

Je prends mon mal en patience. Je suis encore au collège, alors je continue mes cours, même si cela doit se faire à distance. Mais sinon, la troisième saison de «His Dark Materials» a déjà été commandée, donc je ne m'inquiète pas trop pour mon travail de comédien dans l'immédiat.

Espérez-vous être acteur jusqu'à la fin de votre vie?

J'y compte bien, mais quand on a 16 ans il est difficile de savoir ce qui nous attend pour les prochaines décennies. Je reste patient et je bosse mes cours d'école. Cela dit, je n'ai pas de plan B si personne ne veut plus de moi comme acteur.

(L'essentiel)