«Retour à l'instinct primaire», un calvaire?

Vivre dans un milieu sauvage durant trois semaines, entièrement nu et livré à soi-même. Tel et le concept de «Retour à l'instinct primaire», qui a été diffusé sur la chaîne «RMC Découverte» d'août à octobre 2018. Participante de la première saison de cette émission tournée en Afrique du Sud, Jennifer a décidé de porter plainte contre 909 Productions, la société de production, pour «travail dissimulé, abus de confiance, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui». «On m'avait rassurée en m'affirmant qu'il s'agissait du tournage d'un documentaire et non d'une téléréalité», a-t-elle confié au magazine Closer, le 18 janvier 2019.

Si la production avait également garanti aux candidats qu'ils seraient libres de leurs faits et gestes, ces derniers ont vite déchanté: «Tout était scénarisé. Ils se cachaient derrière le genre du documentaire pour ne pas nous rémunérer. Au final, c'était bel et bien une télé-réalité.» Affirmant également s'être sentie à plusieurs reprises en danger, cette jeune maman de 32 ans n'hésite pas à donner des exemples: «L'une des candidates a vu son binôme lui lever la main dessus avec une machette. Une autre a eu une insolation. Elle a fait un malaise. On l'a laissée seule pendant vingt minutes. La production faisait également exprès de nous faire peur!»

«Ils étaient complètement libres et pouvaient partir quand ils voulaient»

Dès son retour en France en avril 2018, Jennifer avoue avoir souffert de dépression. Selon ses dires, une autre candidate est tombée malade et ne serait toujours pas sortie d'affaire. La production n'aurait jamais pris de ses nouvelles. Quatre personnes ont porté plainte mais en réalité, ce sont six participants en tout qui se disent en colère contre le programme. «Deux d'entre nous ont abandonné les poursuites faute de moyens financiers».

De son côté, la société de production a réagi dans Le Parisien aux dépôts de plaintes des quatre candidats, affirmant qu'il allait poursuivre en justice Jennifer pour «diffamation»: «Tous ses propos sont mensongers et inacceptables» affirme Frédéric Joly, le producteur. Il a tenu à rappeler que le dispositif médical était conséquent, puisque «composé d'urgentistes locaux, médecins français, guides armés et spécialistes de la survie». Le producteur a affirmé que 909 Productions n'avait à aucun moment interféré dans les choix des candidats: «Ils étaient complètement libres et pouvaient partir quand ils voulaient».

Redécouvrez la bande-annonce de l'émission:

(L'essentiel/szu)