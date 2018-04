Il en aura fallu du temps au comédien et réalisateur français pour sortir de son silence. Alain Chabat a fini par évoquer le retour de son jeu humoristique «Burger Quiz» sur TMC, annoncé le mois dernier. Il a d’abord expliqué que 30 à 40 épisodes avaient été commandés par la chaîne. Les fans du programme ne seront pas déboussolés par la version 2018 de l’émission diffusée de 2001 à 2002 sur Canal+. «Il n’y a aucun changement dans la mécanique du jeu et dans le décor. On garde les fondamentaux. Les mêmes épreuves», a dit Alain Chabat à Télé Loisirs.

Si le quinqua a attendu si longtemps pour ressusciter l’émission culte, c’est qu’il attendait «la bonne personne», à savoir Jérôme Revon, déjà réalisateur de la majorité des épisodes de l’époque. «J’avais toujours refusé aussi pour des raisons de planning». C’est aussi l’envie de déconner qui l’a motivé. «Je vais me remettre à écrire un film. En attendant que mon idée mûrisse pour écrire le scénario, je me suis dit que c’était le moment parfait pour faire des conneries. Les écrire et les sortir tout de suite, pas comme au cinéma où tu attends deux ans. J’avais envie de cette énergie».

Outre le nom des premiers invités (Pierre Niney, Bigflo & Oli ou Leila Bekhti), on a appris la participation de figures historiques du jeu. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Laurent Baffie ou Édouard Baer ont accepté de répondre aux questions loufoques de Chabat. Reste à savoir s’ils seront dans l’équipe ketchup ou mayo.

Deux teasers de l'émission:

Qui veut tenter le Burger de la Mort ?

RDV dans #BurgerQuiz, le mercredi 25 avril à 21h sur @TMCtv ! pic.twitter.com/4Arex3UdKW — Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) 3 avril 2018

