Une bande-​​annonce pour «Pam & Tommy»

L’affaire remonte à 1995. Cette année-là, un homme avait dérobé une vidéo des ébats de Pamela Anderson et de son mari de l’époque, Tommy Lee, et l’avait mise sur le marché. C’est cette histoire que raconte «Pam & Tommy», qui sera disponible en février 2022 sur Hulu. Et le diffuseur vient de mettre en ligne une première bande-annonce de la minisérie.

Sur les images, ont découvre une Lily James et un Sebastian Stan dans la peau de la star d’«Alerte à Malibu» et du batteur de Mötley Crüe. Leur transformation est impressionnante, comme les internautes avaient déjà pu le constater sur les photos partagées par la production en mai 2021.

À leurs côtés, Seth Rogen, également créateur de la minisérie, incarne Rand Gauthier, le voleur de la vidéo, tandis que Taylor Shilling («Orange Is The New Black») joue le rôle d’Erica Gauthier.

Pour le moment, aucune date de diffusion de ce coté-ci de l’Atlantique n’a été annoncée, mais «Pam & Tommy» pourrait être disponible sur Disney +. Ce qu’on l’on sait en tout cas, c’est que Pamela Anderson n’a aucune intention de la regarder.

(L'essentiel/jfa)