Jessica et Thibault se chamaillent à tout va

Ils continuent de marquer les esprits sur W9 dans les différentes saisons des «Marseillais», actuellement en Australie. Victimes de leur popularité, Jessica Thivenin, 28 ans, et Thibault Garcia, 27 ans, avaient même été contraints de s'exiler à des milliers de kilomètres de leur sud de la France chéri pour aspirer et goûter à un semblant de calme.

«À Marseille, les gens venaient sonner chez nous au beau milieu de la nuit», avait confié la blonde pulpeuse au magazine Public il y a quelques semaines. «J'étais à bout. Je flippais pour Jess quand je n'étais pas à la maison. Je devenais parano et Jess aussi. Ça nous bouffait la vie», avait ­surenchéri le beau gosse tatoué, dans les mêmes colonnes. Dubai ne rime cependant pas avec tranquillité pour le couple glamour. Tant s'en faut! Jessica a même étalé publiquement des tensions conjugales, faisant part d'une violente dispute. Elle n'a pas aimé – doux euphémisme – que Thibault n'ait pas été attentif à son maillot de bain flambant neuf.

«Vas-y, dégage! Je suis très vexée. Je l'avais toute la journée, ce maillot. Ça veut dire que tu ne m'as même pas regardée. Tu as regardé toutes les filles de la plage, sauf moi en fait!» lui a-t-elle asséné sur Instagram, face à plus de 3 millions de followers. Avant d'ajouter: «Je trouve ça inadmissible. Comment vous dire... On est au bord de la rupture!» Happy end, cependant, pour cette guéguerre passagère. Jessica a reconnu quelques heures plus tard qu'elle avait exagéré dans ses propos pour faire réagir son mec. Soulagement!

(L'essentiel/bcr)