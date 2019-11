«TPMP» en guerre contre Karine Le Marchand

Karine Le Marchand dans «Touche pas à mon poste!»: c'est une image qu'on n'est pas près de revoir. Après que l'animatrice de «L'amour est dans le pré» a critiqué Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau, qui s'étaient exprimés sur sa vie privée, Cyril Hanouna a pris une décision radicale.

«Il faut que tu te calmes un peu, a-t-il dit dans l'émission de mercredi, à l'intention de sa consœur. Et quand tu seras calmée et que tu auras dégonflé, tu viendras nous voir sans aucun problème. Elle sera la bienvenue quand elle se sera excusée. Pour l'instant, elle est blacklistée de toutes nos émissions, bien entendu».

Le froid entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna a commencé à s'installer deux jours avant cette tirade, quand Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau ont fait des commentaires sur les rumeurs de relation entre l'animatrice et Gad Elmaleh. Agacée, la présentatrice a partagé un montage photo des deux chroniqueurs sur Instagram avec une citation d'Umberto Eco: «Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel: c'est l'invasion des imbéciles». Karine Le Marchand a accompagné ces mots du hashtag #RespectDeLaViePrivée

Une réponse jugée «démesurée» par Hanouna, qui n'a pas hésité à dire que ses deux chroniqueurs étaient plus intelligents que celle qui travaille sur M6. «Je pense qu'il faut que tu prennes une camomille», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/jfa)