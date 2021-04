«Son objectif était de me mettre dans son lit, et il était extrêmement insistant»: alors que les médias avaient donné un peu d'air au commentateur vedette de Canal Plus, voilà un témoignage qui risque d'égratigner encore l'image de Pierre Ménès. La chroniqueuse foot Marion Aydalot a en effet raconté à Closer son expérience auprès du journaliste et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle en garde un très mauvais souvenir. C'est Pierre Ménès lui même qui l'avait approchée alors qu'elle présentait la matinale sur L'Équipe TV, ils avaient ensuite collaboré ensemble pour Yahoo.

«Je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi néfaste. Même si je n'ai jamais subi de harcèlement sexuel de sa part à proprement parler. Il n'y a jamais eu de baiser forcé ou de jupe levée avec moi, parce qu'il savait qu'il se serait pris une paire de baffes», confie-t-elle.

«Du jour au lendemain, quand il a vraiment compris qu'il ne se passerait rien entre nous, il ne m'a plus jamais parlé! Et je me suis fait virer!». Et l'histoire ne s'arrête pas là: «Il a raconté et propagé n'importe quoi sur moi. Comme le fait que j'aurais couché avec tout le foot français ou encore que j'envoyais à tout le monde des photos de mon intimité (...) L'objectif était de m'empêcher d'avancer, de me décrédibiliser».

Si elle n'en a pas parlé auparavant, c'est parce que «jusque-là, c'est quelqu'un qui était très écouté et très influent». Mais le documentaire de Marie Portolano lui a donné de l'allant pour tout raconter. Les excuses de Pierre Ménès sur Twitter? «Il a juste peur de perdre son poste à Canal Plus».

(mc/L'essentiel)