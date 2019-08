Les chroniqueurs ne seront pas payés

Christine Angot et Charles Consigny n'ayant pas été reconduits pour la saison 2019-2020 du talk-show présenté par Laurent Ruquier, la production a dû trouver de nouveaux chroniqueurs-snipers.

La nouveauté, c'est que le duo ne sera pas remplacé par un autre, mais pas plusieurs personnes qui changeront chaque semaine et qui ne seront pas considérées comme des chroniqueurs, a indiqué Catherine Barma, productrice, sur France Inter. Elles ne seront donc pas payées pour apparaître dans l'émission.

«Il y aura d'un côté des personnalités qui ont une actualité culturelle et, de l'autre, des personnalités capables de parler des faits de société. Ils (ndlr: les non-chroniqueurs) vont quand même avoir une actualité», a-t-elle dit.

"Adèle Van Reeth et Frédéric Beigbeder seront là pour la première. Ils ne sont pas chroniqueurs et ne seront pas rémunérés", Catherine Barma dans l'#InstantM pic.twitter.com/MFzwTSSoKY— Sonia Devillers (@Sonia_Devillers) 29 août 2019

Pour la première, ce samedi, ce sont la philosophe et productrice Adèle Van Reeth et le journaliste Franz-Olivier Giesbert qui interrogeront les invités d'«On n'est pas couché». Le second remplace l'écrivain Frédéric Beigbeder, initialement prévu, qui a annulé sa participation.

