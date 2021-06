«Au début, personne n'aurait parié sur moi»

L’essentiel: L’épreuve d’orientation ne vous a pas souri vendredi dernier.

Arnaud: C’est vrai que je me suis un peu perdu sur l’île, mais ça reste un jeu. Il y avait trois poignards et on était cinq, tant pis. Je suis content de mon aventure, elle a été belle.

Comment vous sentiez-vous à ce moment-là?

Je dirais une déception, une frustration, j’étais un peu en colère contre moi-même car je ne peux en vouloir à personne d’autre. C’est sûr que le compétiteur que je suis est déçu de ne pas faire partie du trio final. Mais il faut savoir rester beau joueur.

Nourrissez-vous des regrets, alors que beaucoup vous voyaient aller au bout?

J’ai bien l’impression qu’au début, pas un seul n’aurait parié sur moi. Mais plus l’aventure avançait et plus les gens ont cru en moi, d’ailleurs je les en remercie beaucoup. Désolé si j’ai pu en décevoir certains, mais j’ai tout donné, je n’ai rien à regretter.

Quel bilan faites-vous de cette participation?

Avec un peu de recul, je me dis vraiment que l’aventure a été belle. Je suis parti en outsider, sans avoir les mêmes armes que les autres. J’étais un peu en surpoids, je suis sorti de l’aventure en pleine forme, et aujourd’hui je suis à nouveau un petit peu plein de formes. Comme l’a dit Denis Brogniart, je suis monté en puissance tout au long de l’aventure.

Quel fut votre meilleur souvenir?

L’aventure en elle-même est déjà un super souvenir. Si je devais en retenir un seul, ce serait ce moment où je soulève ce totem, seul, qui me donne une place en finale. Je le dédie à ma femme qui est restée à la maison avec mes quatre loulous et qui vit aussi son Koh-Lanta.

Et le pire?

Je n’aime pas trop la défaite, donc forcément cette course d’orientation. C’est ma petite défaite, mais il n’y a pas vraiment de pire moment.

Qui voyez-vous décrocher la victoire finale?

Ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c’est que notre grand gagnant soit Jonathan. C’est vraiment un mec en or, autant dans l’aventure que dans la vraie vie. Il a le cœur sur la main, toujours prêt à rendre service. Sur le camp, il est loin d’avoir démérité, sur la survie comme sur les épreuves statiques. C’est ce que je souhaite.

Vous avez goûté à la médiatisation, votre vie a-t-elle changé?

Je prends un peu plus de temps pour répondre aux interviews qui me sont proposées. En dehors de ça, ma vie n’a pas beaucoup changé, non. J’ai retrouvé ma femme, mes quatre enfants et mon travail d’agriculteur maraîcher. Et je m’attèle à essayer de faire tout ça correctement. Je n’étais pas parti chercher quoi que ce soit, si ce n’est de vivre un rêve. Ce que j’ai fait.

Avez-vous des projets?

Je suis curieux, j’ai toujours envie de découvrir plein de choses. Si j’ai des propositions, je les étudierai. Je ne suis fermé à rien. Mais ma vie simple et saine me va très bien.

(Recueilli par Cédric Botzung/ L'essentiel)