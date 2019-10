«Il est arrivé et a collé son sexe contre mes fesses»

Le comédien Thierry Samitier, bien connu des téléspectateurs de TF1 pour son rôle dans la série «Nos chers voisins», est accusé de propos et de gestes déplacés par deux jeunes comédiennes de la pièce «Boeing Boeing» dans laquelle il jouait à Paris. Les représentations viennent de s'arrêter brutalement, à la suite de cette affaire, selon Mediapart.

Une des actrices explique que Thierry Samitier a commencé par lui faire de simples compliments, avant que les choses ne dérapent. Le comédien est devenu de plus en plus «tactile». Se collant à elle en pleine rue, il aurait même «collé son sexe au niveau des fesses de l'actrice». Cette dernière affirme également que Samitier aurait tenté de l'embrasser, «près de la machine à café».

Un ton pervers

La seconde actrice explique: «J'étais penchée dans ma loge pour accéder au miroir. Thierry est arrivé derrière et a collé son sexe contre mes fesses en me disant: "Pourquoi t'as peur de moi?", avec un ton pervers et il riait». Selon Mediapart, une large partie des autres comédiens de la pièce soutiennent les deux jeunes femmes. Les producteurs affirment, de leur côté, avoir voulu changer de comédien principal mais, pour des raisons de contrat, n'y sont pas parvenus.

Thierry Samitier, lui, dément formellement toutes ces accusations et se dit blessé.

