Défaite à 44 millions de Canal+ contre France Télé

L'affaire avait fait grand bruit fin 2017. Fâché de voir Patrick Menais, l'ex-réalisateur de son «Zapping» viré en 2016, débarquer sur France 2 avec un concept similaire intitulé «Vu», le groupe Canal+ avait saisi la justice pour «reprise parasitaire». Il réclamait 44 millions d'euros de dommages à France Télévisions pour préjudices financier, moral et d'image et justifiait cette somme en déclarant avoir perdu trois années de recettes publicitaires.

Le tribunal de commerce de Paris a récemment débouté Canal+ et a condamné la chaîne à rembourser les 35 000 euros de frais de procédure à France Télé, a appris «La Lettre A». Les juges ont considéré que «rien n'interdisait à France Télévisions de confier une émission à une équipe de salariés expérimentés disponibles sur le marché du travail, d'autant plus que Patrick Menais n'avait jamais signé de clause de non-concurrence», est-il indiqué dans le jugement auquel le quotidien a eu accès.

Les magistrats ont également estimé qu'il existait de nombreuses différences entre les deux programmes et que les similitudes étaient «naturelles» dans la mesure où il s'agit de deux émissions de zapping. En outre, ont-ils relevé, la diffusion de «Vu» est intervenue plus de six mois après la fin de celle du «Zapping». Maigre consolation pour le groupe Canal, il n'a pas été condamné à payer 1 million d'euros pour procédure abusive, comme le demandait France Télévisions.

«Le Zapping» avait pris fin en 2016, après 27 ans de présence sur l'antenne de Canal+. À l'époque, le directeur général des antennes du groupe avait estimé que «faire la promotion des chaînes gratuites sur une chaîne cryptée» n'avait pas de sens, d'autant plus que la majorité des diffuseurs proposait des formats similaires.

(L'essentiel/jfa)