Nagui va bientôt quitter son émission phare

«Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi», a expliqué l'animateur, également coproducteur de l'émission, dans un entretien au quotidien Le Parisien.

En toile de fond de ce «manque d'appétit» pour rester aux manettes, le présentateur a évoqué lors d'une interview sur France Inter ses divergences de vues avec l'autre coproducteur du jeu, diffusé à la mi-journée.

«On a discuté pendant trois ans» sur de nouvelles formules, a-t-il affirmé, «chacune des société de production proposait sa formule, chacun n'aimait pas celle de l'autre». Un jeu quotidien «se doit de suivre l'air du temps ne serait-ce qu'en termes de couleurs de décors, de musique, de générique mais aussi de rythme», or celui-ci «était, à mon sens, beaucoup trop porté sur l'animation», a-t-il dit.

«J'y trouve plus vraiment de plaisir»

«Il y avait plus d'interview et de vannes que de jeu», a estimé Nagui, pour qui «il faut plus de jeu que de fioritures». «J'y trouve plus vraiment de plaisir, à part croiser les candidates et candidats, ce qui reste là un vrai plaisir».

«Il fallait que ça bouge, c'est bien aussi d'arrêter au moment où il le faut», a conclu l'animateur phare de France 2 qui présente également tous les jours en fin de journée «N'oubliez pas les paroles» et l'émission musicale «Taratata».

En tant que producteur, Nagui a également évoqué sa première série «L’École de la vie», diffusée dès le 21 avril sur France 2, sur la vie quotidienne d'un professeur d'histoire-géographie incarné par Guillaume Labbé («Je te promets», «Plan Cœur»).

