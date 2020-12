«Tu es déjà une star»: Lisa Dann file en finale

"Tu es déjà une star pour moi" @Ahmed_Sylla et le jury sont conquis par Lisa Dann ! #LFAUIT pic.twitter.com/o3za4ZdQJ6 — M6 (@M6) December 1, 2020

Après avoir ému le jury avec une reprise incroyable de «Voyage, voyage», Lisa Dann s'est attaquée à un autre tube des années 80: toujours assise derrière son piano, la lycéenne de Sarreguemines a revisité «Les démons de minuit» du groupe Image. Et dès les premières notes, Éric Antoine souffle: «Tout de suite les frissons». Et quand elle attaque le refrain, Ahmed Sylla, invité dans le jury, est visiblement sous le charme, comme Karine Lemarchand en coulisses. Marianne James, de son côté, envoie des cœurs: «C'est magnifique».

Elle plaque son dernier accord et c'est la standing ovation sur le plateau. «Tu nous as complètement transportés une deuxième fois», la félicite Hélène Ségara. «Lisa, tu es déjà une star pour moi, vraiment», lance Ahmed Sylla. «Parce que tu as l'élégance d'une star, tu as la sobriété d'une star, tu as l'humilité d'une star et tu rayonnes comme une star». «Lisa, je suis ta première fan (...) On n'a rien à t'apprendre, ne change rien», s'exclame Marianne James.

Au moment des délibérations, Éric Antoine a un peu joué avec les nerfs de la lycéenne. «Il y a très peu de places et on n'est pas sûr que tu aies besoin de la finale... Mais malgré tout, tu es en finale! Tu as été le choix le plus facile de cette soirée», sourit le magicien, pas peu fier d'avoir joué la carte du suspense.

Lisa sera-t-elle la grande gagnante de la saison 15 de «La France a un incroyable talent?»: réponse le 15 décembre.

(mc/L'essentiel)