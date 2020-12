«En vrai, les orgies ce n'est pas pour moi»

http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/la-france-autorise-des-retours-du-royaume-uni-13782575

L'essentiel: «Brave New World» semble d'actualité avec une ville aseptisée où les habitants sont protégés des maladies et du reste du monde. Alden Ehrenreich: Le plus dingue est que nous avons tourné la série avant l'épidémie. Les habitants de la Nouvelle-Londres pensent avoir une vie parfaite alors que le reste du monde est habité par ce qu'ils appellent les sauvages. Le roman d'Aldous Huxley, écrit en 1932, et certains aspects semblent réels aujourd'hui.

Votre personnage évolue dans un monde où l'amour exclusif est interdit. Comment se prépare-t-on à tourner des scènes d'orgie? Il m'a fallu du temps pour me faire à l'idée que j'allais tourner une scène avec des dizaines de figurants nus. Le matin du tournage, j'étais encore hésitant.

Avez-vous réussi à vous détendre? Après plusieurs heures, je n'y pensais même plus (rires)! À 4 h du matin, nous étions dans une forêt avec rien que de la boue sur nous et tout le monde donnait l'impression de s'amuser. En vrai, les orgies c'est pas pour moi! Pas sûr que je renouvelle l'expérience.

Les habitants de la Nouvelle-Londres ont des cachets pour tout, même pour être heureux. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? C'est dans une librairie que je me sens le plus heureux. J'aime avoir une pile de bouquins, pouvoir choisir parmi plusieurs styles d'auteurs.

(L'essentiel)