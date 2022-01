Lucienne du «Petit Journal» est décédée à 88 ans

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Lucienne Moreau.



Une emblématique figure argenteuillaise et nationale, puisqu’elle était devenue célèbre en participant à de nombreuses émissions télévisées. pic.twitter.com/OVlp0kjfGv — Philippe Doucet (@pdoucet) January 16, 2022

Les téléspectateurs assidus du «Petit Journal» sur Canal+ se rappellent forcément de son visage et de ses interventions décalées dans les soirées mondaines parisiennes. Lucienne Moreau est décédée à l'âge de 88 ans.

Celle qui a été veilleuse de nuit pendant une bonne partie de sa vie professionnelle s'est ensuite tournée vers le milieu de la publicité avec un certain succès. Inscrite dans une agence de mannequins seniors, elle a tourné plusieurs spots télévisés et a même participé à des séries et émissions de télévision («H», «Groland»).

C'est finalement au sein du «Petit Journal» qu'elle a gagné l'attention du grand public. Chroniqueuse pour «Virgin Radio» puis actrice, Lucienne Moreau a également été la plus vieille candidate à participer à Fort Boyard.

Plusieurs hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux.

J’apprends avec tristesse la disparition de Lucienne, qui avait marqué les téléspectateurs du Petit Journal et qui fut ma camarade de jeu sur Virgin Radio quand je présentais la matinale. Qu’est ce que nous avons ri ensemble !!

Merci pour tout Lulu ♥️ pic.twitter.com/W1Ncjk6eAD — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) January 17, 2022

(th/L'essentiel)