La troisième saison promet d'être captivante

Rien que ces derniers jours, on a notamment appris que Fidji Ruiz a dû rentrer précipitamment en France pour des raisons de santé. Par ailleurs, selon le compte Instagram bordel.tv, Jessica Thivenin et Laura Lempika se sont violemment disputées et ont dû être «placées en quarantaine» par la production. S'y ajoute l'annonce, explosive, de l'arrivée de Carla Moreau, ex-de Kevin Guedj, qui participe déjà à l'aventure.

(L'essentiel/jde)