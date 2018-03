La super candidate a été éliminée... par erreur

Elle survolait l'émission depuis plus d'un mois et avait engrangé 135 000 euros grâce à sa connaissance du répertoire de la chanson française: Aline a été éliminée mardi soir en trébuchant sur la chanson «Manhattan-Kaboul» de Renaud et d'Axelle Red. La jeune femme aux cheveux rouges a chanté «Ils t'imposaient l'islam des tyrans» quand l'arbitre du jeu, Cruella, attendait «Ils t'imposaient l'islam, les tyrans».

Rapidement, sur Twitter, les internautes ont défendu Aline, arguant qu'elle avait chanté les paroles correctes.

La pauvre Aline, sur tous les sites de paroles il y a écrit « des tyrans » et dans la chanson j’entends des, c’est horrible de partir sur une erreur qui n’en est pas vraiment une #noplp — (@prettytreehills) 6 mars 2018

#NOPLP les paroles de la maestro Aline était les bonnes. — Airhik (@airhik) 6 mars 2018

#NOPLP Aline a chanté juste !! c’est bien l’Islam DES Tyrans — Angel (@angel_geri) 6 mars 2018

Et effectivement, la production de l'émission a réagi: «Sur les milliers de chansons avec lesquelles nous jouons depuis dix ans, nous nous sommes toujours basés sur les textes que nous fournissent les éditeurs», a-t-elle expliqué sur Twitter. «Après vérification, il semble que dans ce cas très précis [la chanson Manhattan-Kaboul], l'enregistrement original et le livret de l'album diffèrent du texte de l'éditeur, et qu'il y ait une coquille dans ce dernier». Elle a immédiatement présenté ses excuses à Aline et proposé qu'elle revienne dans l'émission dès que son agenda le lui permettrait.

Suite à l’élimination d’Aline hier soir, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de vos doutes sur les paroles de « Manhattan-Kaboul ». #NOPLP pic.twitter.com/QoEHs8feiJ — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) 7 mars 2018

La version originale de «Manhattan-Kaboul»



