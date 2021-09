«On est toujours le baraki d'un autre, car on a tous un baraki en nous», assène la voix off dans le premier épisode de «Baraki», nouvelle série comique et haute en couleur de la RTBF. Si les définitions varient, la famille Berthet pourrait illustrer le concept de «Baraki», entre passion pour le tuning et coupes mulet. L'histoire se déroule à Marsoux, ville fictive de Wallonie, autour de ce clan, dont l'un des fils, Yvan, essaye de revenir dans le droit chemin.

«Baraki»



Dimanche, 20 h 05, sur Tipik.

Disponible depuis le 1er septembre dernier, sur la plateforme Auvio et diffusée à partir de dimanche, en prime time sur Tipik, la deuxième chaîne belge, la série créée par Julien Vargas et Peter Ninane est composée de 20 épisodes d'une durée de 26 minutes.

Influence luxembourgeoise

Parmi les quatre réalisateurs, on retrouve le Luxembourgeois Ady El Assal, aux commandes de cinq épisodes. «Le fait qu'ils aient fait appel à moi est une vraie fierté», confesse-t-il. «C'est la première série que je tourne, un vrai challenge! Le rythme est trois fois plus rapide que pour un long métrage», explique le réalisateur de «Sawah». «Les showrunners nous ont délivré une bible artistique, tout était pensé, au niveau du jeu et des dialogues. À l'américaine», détaille le cinéaste et producteur.

Après une première diffusion sur Be TV au printemps dernier, la série «Baraki» a eu droit à des avant-premières sold-out à Liège et Bruxelles. Et les premiers chiffres sur Auvio sont plus que prometteurs. «La RTBF a déjà commandé une saison 2 avant même la diffusion de la première», conclut Ady El Assal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)