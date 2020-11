Estelle Denis vire Raymond Domemech

C'est la crise dans le football féminin français: l'émission «L'Équipe d'Estelle» sur L'Équipe TV est largement revenue lundi sur le mal-être des joueuses qui réclament aujourd'hui la tête de leur sélectionneuse, Corinne Diacre. Intolérable pour Raymond Domenech, qui fut sélectionneur des hommes de 2004 à 2010. «On croyait que la femme était l'avenir de l'homme, mais dans le football on se rend compte finalement qu'elles peuvent être aussi connes que les hommes», a-t-il lancé, s'attirant les foudres de sa femme.

Éberluée, Estelle Denis lui a demandé de sortir: «Allez sur le banc! Je pensais ne jamais vous mettre sur le banc, mais là c'est trop (...) Je n'ai plus de mots!». «Toi, tu vas passer une soirée!», a lancé un autre invité.

Raymond Domenech ne s'est pas laissé démonter et a continué sa diatribe: «On pensait que le football féminin était protégé et on se rend compte qu'elles réagissent comme les mecs, même pire. Je vais sur le banc mais avec plaisir! Et je le revendique! On doit défendre Corinne, pour la fonction et pour empêcher...». «Le micro est coupé, on ne vous entend plus», lui a rétorqué Estelle Denis, provoquant l'hilarité sur le plateau.

(mc/L'essentiel)