«Avec ma famille, on crevait de faim»

À Hollywood, tous les acteurs sont loin d’être richissimes. S’il cartonne aujourd’hui dans le cinéma, Jason Momoa, 41 ans, a galéré au début de sa carrière. Et le fait d’avoir incarné l’impressionnant Khal Drogo dans la première saison de «Game of Thrones», en 2011, n’a pas assuré ses arrières. Son personnage s’étant fait tuer au dixième épisode de la série, le comédien s’était vite retrouvé au chômage.

Marié à l’actrice Lisa Bonet, avec qui il a deux enfants, Lola et Nakoa, qui ont actuellement 13 et 11 ans, Jason n’arrivait plus a subvenir à leurs besoins. «On crevait de faim après «Game of Thrones». Je n’arrivais pas à trouver du boulot. C’est vraiment difficile quand vous avez des bébés et que vous êtes criblé de dettes», confie-t-il au magazine «InStyle».

Après deux ans d’inactivité professionnelle, sa carrière a redémarré avec le film «Road to Paloma», sorti en 2014. Mais c’est surtout grâce à son rôle dans «Aquaman», en 2018, que Jason, dont la fortune est estimée aujourd’hui à 14 millions de dollars, est devenu l’un des acteurs américains les plus demandés. On le verra d’ailleurs dans la suite des aventures du roi des océans, en 2022.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)