Son show au JT de «TF1» n'était pas un simple buzz

«Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier. On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer», chantait pour la première fois Stromae au JT de TF1, dévoilant son nouveau titre, «L’enfer», à la fin de son interview avec Anne-Claire Coudray. Suite à sa prestation, dimanche 9 janvier, un pic d’appels a été enregistré au 3114, le numéro national de prévention du suicide, lancé le 1er octobre 2021 en France.

En effet, vendredi 4 février, soit à la veille de la journée nationale de prévention du suicide, le ministère de la Santé communiquait le chiffre de 34 000 appels au 3114 depuis son lancement, «avec deux pics, autour des fêtes de fin d’année, et après le passage de Stromae» au journal de 20h de TF1. On apprend aussi que 10 à 15% de ces appels ont débouché sur une prise en charge du Service d’aide médicale urgente (Samu), comme le relève l’AFP. Le 3114 est un numéro d’appel anonyme, joignable 24h/24 et 7j/7, pour les personnes ayant besoin d’écoute ou celles confrontées au suicide d’un proche.

Il faut dire que la démonstration du chanteur belge de 36 ans avait créé le buzz. Ce dimanche 9 janvier, 7,3 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran et la séquence a été visionnée sur Twitter par plus de 5 millions de personnes, relate Le Huffington Post.

Parmi eux, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Merci Stromae d’avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album. Il est si important de demander de l’aide si vous avez des difficultés et de soutenir ceux qui ont besoin d’aide», écrivait-il ainsi le 12 janvier dans un tweet, saluant la chanson de l’artiste.

Thank you @stromae for raising the difficult topic of #suicide on your latest album. So important to reach out for help if you are struggling and to support those who need help.https://t.co/A4kqcE4VBl