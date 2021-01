Stéphane perd en 1/2 finale de «Ninja Warrior»

Stéphane Crichton, 35 ans, employé au Luxembourg dans la comptabilité, était à l'affiche de «Ninja Warrior», ce samedi soir sur TF1. Et le jeune papa de quatre enfants a fait très bonne impression dans le concours sportif présenté par Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Il est d'abord parvenu à décrocher la 12e et dernière place qualificative pour la demi-finale, grâce à un bon chrono lors de son premier passage.

Mais en tant que dernier qualifié, le frontalier est tombé sur un os pour le duel qui pouvait lui ouvrir les portes de la finale. Face à lui, Jean Tezenas, 30 ans et... vainqueur de la dernière édition de «Ninja Warrior». Rien que ça. Et Stéphane Crichton n'a pas été éliminé au temps durant cette demi-finale, mais à cause d'une chute au milieu du parcours.

«Je ne regrette rien»

«C'est impressionnant d'avoir un tel niveau dès la première participation», a dit de lui Jean Tezenas. Les deux présentateurs de l'émission ont, eux, relevé le «mental d'acier» de Stéphane, qui avait également tenté sa chance, en vain, au «Méga mur», difficulté majeure du programme.

«Je ne regrette rien», a finalement glissé ce grand sportif entouré des siens sur le plateau de l'émission. L'entraîneur de parkour avait pris une année sabbatique pour aller s'entraîner à Shaolin, en Chine, en 2008. Anecdote qu'il avait confiée à L'essentiel.

