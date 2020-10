Pour Naomi et Léna, ça devient sérieux sur «TF1»

«Samedi, je vais interpréter une chanson à la fois triste et célèbre», nous confie Naomi. La préadolescente de 12 ans, qui réside au Grand-Duché, a encore impressionné lors des Battles en trio, surclassant ses camarades - «amies, pas rivales» - sur «Rolling in the Deep» d’Adele. Ce qui lui a ouvert en grand les portes de la demi-finale de «The Voice Kids», diffusée ce samedi soir sur TF1.

À 8 ans, Léna souffle un vent de fraîcheur et fait le bonheur de sa coach, la chanteuse Jenifer. «Pour moi, ce n’est pas une compétition. Je ne serai pas déçue, et je continuerai à chanter et à danser après l’émission», prévient-elle. En attendant, la benjamine du télécrochet interprétera une chanson de sa «chanteuse préférée»... qui n’est autre que Jenifer!

Deux pourront aller en finale dans chaque équipe

Samedi soir, les candidats auront le choix de leur chanson. Parmi les quatre kids en lice auprès de chaque coach, deux pourront aller en finale. «Kendji m’a conseillé pour cette chanson de passer d’une voix de tête à une voix pleine, pour trouver l’émotion juste, ce qui est le plus difficile», explique Naomi, qui a pu peaufiner sa technique avec son coach.

«Nous avons eu plusieurs jours de préparation, on était quatre et on se voyait tout le temps», se souvient Léna, pleine d’enthousiasme. Plus qu’un tour et nos candidates seront en finale. Verdict samedi soir.

«The Voice Kids» Samedi, 21h05, sur TF1.

(L'essentiel/Cédric Botzung)