Sans promo, la série d'Harry Style fait un flop

Avec ses faux rires et ses plaisanteries sur fond de musique comique, «Happy Together» détient tous les codes d'une série en vogue. Diffusée sur la chaîne américaine CBS depuis le mois d'octobre 2018, la sitcom, inspirée des débuts des One Direction et plus particulièrement de la vie d'Harry Styles, peine toutefois à décoller. En deux mois, l'audimat est passé de 6 à 4,5 millions de téléspectateurs.

La faute peut-être au principal intéressé, qui n'a pas participé à la promotion de la série, bien qu'il en soit le producteur exécutif. Selon le site Digital Music News, la vraie histoire de la colocation entre Harry Styles et le vidéaste Ben Winston, présentée de manière plutôt loufoque, ne serait pas du goût des fans. Une source aurait déclaré au site américain que CBS n'irait pas au-delà des 13 épisodes de cette première saison.

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, le casting ne perd pas espoir et refuse d'enterrer la série. À l'image d'Amber Stevens West, l'interprète de Claire Davis, qui s'est saisie de son compte Twitter pour rétablir sa vérité: «Nous n'avons pas été officiellement annulés. Nous n'avons tout simplement pas plus d'épisodes pour notre première saison. Ne perdez pas espoir! Moi, j'y crois.» Pour l'heure, aucune déclaration sur le sort définitif de la série n'a été publiée.

(L'essentiel/szu)