Le choix d'Heidi Klum provoque une polémique

L'hiver 2019-2020 promet d'être chaud sur ProSieben. La chaîne allemande a annoncé qu'elle diffuserait «Queen of Drags», une émission dont le but sera de désigner la meilleure drag-queen du pays, dès la fin de l'année. Les participantes seront jugées par Heidi Klum, qui animera également le concours, Bill Kaulitz et Conchita Wurst.

Inspiré du programme américain «RuPaul's Drag Race», le format germanique n'a pas encore été tourné qu'il fait déjà polémique. C'est surtout le choix du mannequin qui ne passe pas. De nombreux internautes ne comprennent pas que la future épouse de Tom Kaulitz ait été choisie par ProSieben pour «Queen of Drags». Selon eux, le top ne connaît rien à la culture, à l'histoire et à la scène drag et ils ont même lancé une pétition sur le site change.org pour réclamer le remplacement d'Heidi par une autre personnalité plus en phase avec le thème de l'émission.

«Nous considérons qu'il est problématique qu'une femme blanche hétéronormée qui n'a aucun lien visible avec la communauté des drag et qui n'a pas vécu une vie de drag-queen présente la version allemande d'un programme sur ce sujet qui aura certainement du succès et gagne de l'argent avec. Pour nous, cela va au-delà de l'appropriation culturelle. Il s'agit d'un abus culturel», ont écrit les auteurs du texte, le drag-king Ryan Stecken et l'animatrice et chanteuse Margot Schlönzke.

Regardez une compilation des meilleures entrées dans l'émission américaine «RuPaul's Drag Race»:

(L'essentiel/jfa)