«This Is Us» aura une version néerlandaise

Lancée en 2016 sur NBC, la série avec Mandy Moore et Milo Ventimiglia est l'un des plus grands succès de la chaîne. Elle attire près de 10 millions de téléspectateurs chaque mardi en prime time. Un petit exploit à l'heure où il est possible de regarder plusieurs saisons d'un même programme en un jour grâce aux plateformes comme Netflix ou Amazon Prime.

En France et en Turquie aussi







Outre les Pays-Bas, «This Is Us» devrait également être adaptée chez nos voisins français. Une série provisoirement intitulée «Je te promets» est en cours de développement, a annoncé Authentic Prod en septembre 2018. Au même moment, le producteur turc MEDYAPIM indiquait qu'il travaillait sur sa propre version de la série de NBC, avec un tournage à Istanbul et les acteurs Songül Öden et Birkan Sokullu dans les rôles principaux.

La société de production NL Film, basée aux Pays-Bas, a flairé le bon filon et elle s'apprête à développer une version néerlandaise du programme pour le groupe KRO-NCRV, révèle The Hollywood Reporter. Intitulé «Dit Zijn Wij», soit la traduction littérale de «This Is Us», ce futur feuilleton suivra Anna, Johan, Katja, Kasper et Edgar dans leur quête d'amour et d'accomplissement. Une trame identique à l'américaine, dont les héros sont Rebecca, Jack, Randall, Kate et Kevin Pearson.

«Nous avons hâte que les gens découvrent ces nouveaux personnages. Nous espérons que le public néerlandais les aimera autant que les originaux», a indiqué Kaja Wolffers, directeur de la création de NL Film.

