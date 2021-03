Ménès s'excuse, Portolano regrette le lynchage

Auteur de plusieurs gestes déplacés, Pierre Ménès est aujourd'hui dans l'œil du cyclone et son système de défense dans «Touche pas à mon poste» a été - a minima - plus que maladroit. Un comportement qui a eu des conséquences déjà très concrètes puisque Electronic Arts (EA), l’éditeur du jeu de simulation de football «FIFA», dans lequel le journaliste est l’un des commentateurs vedettes, a annoncé qu’il mettait fin «immédiatement» à sa collaboration avec le chroniqueur de Canal+. Et cela pourrait aller plus loin puisque la chaîne cryptée a indiqué avoir diligenté une enquête interne.

C'est sans doute la raison pour laquelle Pierre Ménès a décidé de sortir du silence, dans un communiqué sobre et direct diffusé sur les réseaux sociaux, lundi matin. Dans un tweet qu'il adresse directement à Isabelle Moreau, Marie Portolano et Francesca Antoniotti, il déclare: «Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement».

«J'ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l'intention de le faire directement ou indirectement». Avant de conclure: «C'est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères».

Vendredi déjà, Marie Portolano avait tenté de faire cesser ce «lynchage». «Le but de ce documentaire était de mettre un terme à des (dys)fonctionnements et d'éveiller une certaine conscience collective», avait tweeté la journaliste. «Or, nous sommes en train de réduire ce combat et cette parole à un seul homme», poursuit l'ancienne collaboratrice de Pierre Ménès, dans le «Canal Football Club».

«Ce n'est pas "un seul homme" le problème, mais le système qui a permis à quelques hommes d'agir ainsi pendant des années sans jamais être réprimandés. Et c'est ce système que l'on doit combattre. Le système qui a protégé, qui n'a pas voulu entendre. C'est ça le centre du débat». Et de conclure en essayant d'apaiser les choses: «Je crois maintenant que tout le monde a compris. Le principal c'est ce qui vient après. Tous ensemble».

(mc/L'essentiel)