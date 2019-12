Voici celui qui incarnera Grégory Lemarchal

On savait déjà que les parents de Grégory Lemarchal seraient incarnés par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret dans le téléfilm que prépare TF1. Restait encore à connaître le nom et le visage de celui qui allait jouer le rôle du chanteur et vainqueur de la «Star Academy», mort en 2007.

D'après les informations du Parisien, le choix de la Une s'est porté sur Mickaël Lumière, un acteur français de 23 ans, que le public a récemment pu voir dans «La vérité si je mens! Les débuts», long métrage dans lequel il était Dov. Il a également joué dans «Mon bébé», réalisé par Lisa Azuelos.

En voyant la photo mise à disposition par la chaîne, le moins que l'on puisse dire c'est que la ressemblance entre le comédien et le chanteur est frappante. Le tournage du téléfilm doit commencer en janvier 2020.

(L'essentiel/jfa)