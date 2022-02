"Il a laissé un énorme vide"



«Je me sens toute seule, à chaque fois que je pense à lui, à chaque fois que quelqu'un me parle de Grichka, j'ai toujours les larmes aux yeux», a expliqué mardi Chaima sur le plateau de «Touche pas à mon poste». «Il a laissé un vide que personne ne peut remplir (...) Il a fait beaucoup de choses pour moi, il était toujours à côté de moi» ajoute-t-elle. «C'est un sentiment horrible et c'est tellement difficile de ne plus voir la personne que tu aimes, avec laquelle tu as vécu de très beaux moments».

"Il était très optimiste tout le temps"



C'est elle qui, début décembre, a compris que son compagnon n'allait pas bien. «J'étais chez moi. On s'envoyait des messages, on parlait sur WhatsApp mais après j'ai vu qu'il ne me répondait pas vite et quand je l'appelais, il ne me répondait pas», explique Chaima. «J'étais très inquiète et je suis allée chez lui. Je suis restée devant la porte presque deux heures» parce qu'elle ne voulait pas le déranger et a attendu d'entendre un peu de bruit pour lui demander d'ouvrir la porte.

«Quand il a ouvert, je l'ai trouvé très très fatigué et je lui ai dit qu'il fallait aller à l'hôpital». La jeune Marocaine de 25 ans a indiqué qu'«au début, il était contre parce que c'est quelqu'un en très bonne santé» et qu'il était contre le principe d'aller à l'hôpital. Mais elle a pris les choses en main, appelé le Samu et ils ont été là «en 20 minutes, à deux heures du matin». Quelques jours plus tard, le 28 décembre, il décédait des suites du coronavirus.

"J'ai appelé le Samu (...) Jusqu'au bout il y a cru"



«Ils n'étaient pas antivax», a tenu à rappeler l'agent et ami de Grichka Bogdanoff, Damien Nougarède. C'est juste «qu'ils ne se sentaient pas concernés, ils pensaient qu'ils étaient suffisamment forts, suffisamment robustes pour ne pas être attaqués par ce virus». Il raconte qu'au début, Grichka n'avait que de légers symptômes, «il allait bien» et puis «il a commencé à être fatigué mais il n'était pas inquiet, il ne pensait pas que ça allait être dramatique, ils se soignait avec des vitamines, des clémentines».

Même à l'hôpital, il «était convaincu que ça allait passer: il m'a envoyé un texto la veille d'être intubé où il me dit c'est une mascarade, demain je sors, tout va bien». Et d'ajouter: «Il avait une phobie de l'hôpital, des médicaments, il ne prenait même pas un Doliprane (...) il se sentait prisonnier en fait».

"J'étais dans un autre monde"



"Il était très optimiste tout le temps"



