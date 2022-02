Saliah découvre qu’elle a mangé de la nourriture en conserve et fout le bordel ???????????????????? désolé mais cette scène rentre dans l’histoire de cette émission pic.twitter.com/TDMZwmLC6t — (@lmg_mlk) February 1, 2022

Un dîner loin d'être parfait. Allan, un candidat de l'émission «Un dîner presque parfait» (W9), a servi de la soupe au pistou en conserve à ses invités. C'est Maïssane, l'une des candidates qui l'a découvert en... fouillant dans la poubelle. «Menteur», a-t-elle tout de suite crié en revenant dans le salon, ladite conserve en main.

Saliah, une autre candidate, n'a pu retenir sa colère. «Là, je suis très très énervée Allan, lui a-t-elle dit à table. Tu te fous de notre gueule. Je suis venue pour manger des boîtes de conserve, moi?» Allan lui répond que c’est Maïssane, son... ancienne petite amie, qui a glissé cette boîte de conserve dans la poubelle.

«Il me ment en pleine figure, peste Saliah. C’est un grand malade. Là, il vient de signer son arrêt de mort. S’il nous a fait ça, ça veut dire que son apéritif, ce n’est pas lui qui l’a fait». Saliah s’en va à son tour dans la cuisine. Elle ouvre le frigo et découvre... des tapenades déjà préparées. Les invités sanctionnent logiquement Allan. Maïssane et Cécile, une autre candidate, infligent toutes les deux la note de «1» à leur hôte. Fred, le dernier convive, lui met un «2». Saliah lui met carrément un zéro.

(L'essentiel)