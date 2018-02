L'histoire de Christian Quesada bientôt au ciné?

Le conte de fées continue pour Christian Quesada. Après avoir remporté plus de 809 000 euros de gains après 193 participations dans l'émission «Les 12 Coups de Midi», sur TF1, en 2017, le Français de 53 ans voit de nouvelles opportunités se présenter à lui: son autobiographie, «Le Maître de midi», déjà vendue à 50 000 exemplaires en trois mois, intéresse grandement quatre producteurs qui se disputent déjà les droits du livre pour l'adapter au cinéma, selon «Le Journal du Dimanche».

Il faut dire que le passé difficile de ce père de deux enfant au chômage qui réussit à remporter un pactole encore inégalé dans ce jeu télévisé, en six mois de participation, a de quoi faire un bon scénario à tel point qu'il a été surnommé le «Slumdog millionnaire français», en référence au film indien multi-récompensé. «L'état de délabrement du logement où je vivais à l'époque, la drogue, l'alcool, ma période SDF, je n'en ai pas honte, mais je ne m'en vante pas non plus. C'est ma vie», peut-on lire dans le livre de Christian.

François Cluzet et Daniel Auteuil pressentis

Cette nouvelle devrait donc l'enchanter. En novembre 2017, Christian révélait déjà au «Figaro» que des maison de production s'intéressaient à son bouquin pour une adaptation au cinéma ou à la télévision.

«Ça ne m'étonne pas car plusieurs personnes qui ont lu mon livre m'ont dit qu'elles avaient l'impression de voir un film se dérouler». Mais alors quel acteur pourrait bien jouer son rôle? «J'ai entendu des noms comme François Cluzet et Daniel Auteuil, qui sont d'énormes pointures, alors pourquoi pas», avait-il confié.

