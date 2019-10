Carole Dechantre est «attachée à Ingrid»

L'actrice et productrice suisse Carole Dechantre incarne la machiavélique Ingrid depuis 24 ans. Elle ne compte pas lâcher ce personnage de sitôt, d'autant plus que son interprétation a été récompensée par le public aux Soap Awards France lundi.

Le palmarès



• Meilleure série: «Demain nous appartient»



•Meilleure actrice: Ingrid Chauvin («Demain nous appartient»)



•Meilleur acteur: Clément Rémiens («Demain nous appartient»)



•Meilleur couple: Fanny et Christian («Les Mystères de l'amour»)



•Meilleure scène: L'accident de bus («Demain nous appartient»)



•Meilleur nouveau personnage: Rose (incarnée par Vanessa Demouy dans «Demain nous appartient»)



•Meilleure intrigue: Le retour de Manuela dans «Les Mystères de l'amour»

Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de votre nom?

Carole Dechantre: De la surprise. Je n'imaginais pas du tout gagner. Je suis contente, parce que c'est le public qui a voté et qu'il y avait des acteurs de séries comme «Demain nous appartient» ou «Plus belle la vie», et que j'étais la seule femme dans la catégorie du meilleur méchant.

Vous avez gagné ce prix du meilleur méchant alors qu'Ingrid n'est plus vraiment méchante depuis quelques épisodes.

Oui, elle est retombée en adolescence et même en enfance. Qu'est-ce que je m'amuse à jouer ça, c'est tellement agréable! Je suis en vacances de méchante.

Les gens vous confondent-ils parfois avec votre personnage?

Pas ceux qui m'abordent dans la rue. Quand ils me parlent, ils voient tout de suite que je n'ai rien à voir avec Ingrid. Peut-être que ceux qui ne viennent pas vers moi pensent que je suis comme mon personnage et ont trop peur que je leur parle mal (rire).

Vous n'avez jamais pensé à lâcher Ingrid?

Non, parce que j'y trouve une énorme satisfaction. On est une équipe très soudée et on s'amuse énormément. Ça me manquerait si j'arrêtais. Et je suis attachée à Ingrid.

Revivez la cérémonie:

(L'essentiel)