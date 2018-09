Mandy a failli passer à côté du rôle de sa vie

L'histoire qu'a racontée la comédienne à DuJour ne manque pas de piquant. Dans les colonnes du magazine new-yorkais, dont elle fait la Une de l'édition automnale, Mandy Moore a révélé que si elle s'est retrouvée au casting de l'une des séries les plus suivies du moment, et couverte de récompenses, «c'est grâce à un coup de hasard, au destin». L'Américaine de 34 ans a expliqué que, déçue et dégoûtée par l'échec successif de quatre auditions, elle avait demandé qu'on ne lui transmette plus jamais de propositions pour des pilotes de séries télé. Une consigne que son agent n'a heureusement pas respectée lorsqu'il a reçu le scénario de «This Is Us». Curieuse de nature, Mandy Moore n'a pu s'empêcher d'y jeter un œil. Une révélation foudroyante: «Je me suis alors dit que je ferais n'importe quoi pour participer à cette série.»

Séduite par l'intrigue du pilote, l'actrice a raconté qu'elle ne s'attendait pas à découvrir par la suite de scénarios d'épisodes aussi riches en émotions. «Je pleure tout le temps quand je regarde ma série. C'est idiot, mais il y a tellement de personnages à suivre, à aimer. J'ai l'impression d'être un téléspectateur comme tout le monde», a confié Mandy. Celle qui incarne Rebecca se dit convaincue que le succès de «This Is Us» est dû «à la performance des acteurs et à la puissance de leurs dialogues».

(L'essentiel/jde)