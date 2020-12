Jillian Shea Spaeder a déjà percé à Hollywood

L’actrice Jillian Shea Spaeder n’a que 18 ans. Pourtant, elle s’est déjà fait une place à Hollywood. La jeune américaine partage ainsi l’affiche avec Jillian Bell et Willa Skye dans «Marraine ou presque». Ce film de Noël, qui modernise avec humour le conte de fées, est à voir depuis le 4 décembre 2020 sur «Disney+».

Dans ce film, une fée aide votre personnage à surmonter sa peur de chanter sur scène. Souffrez-vous du trac?

Petite, j’avais un trac fou. Je me cachais derrière ma mère quand les gens m’exhortaient à chanter et me mettais à pleurer et à paniquer. Cette angoisse a disparu à environ 10 ans et je n’ai plus eu de problèmes depuis. Cela dit, j’ai plein d’amis qui en souffrent et ce n’est pas de la rigolade.

Vos parents vous ont-ils aidée à croire en vous?

Oui, j’ai la chance d’avoir une famille géniale qui me soutient et m’encourage à réussir. Mes parents et mes frères et sœurs sont constamment enthousiasmés par tout ce qui m’arrive. Ils se trouvent d’ailleurs tous dans le salon en ce moment, excités que je donne des interviews!

Vous avez décroché un job dans une série à peine arrivée à Hollywood. Une bonne fée veillait-elle sur vous?

Mon manager est ma bonne fée. Elle est adorable et bosse très dur pour moi. J’ai eu beaucoup de chance de décrocher du boulot immédiatement, ce qui n’arrive pas souvent. Je crois que chacun obtient le rôle qui lui est destiné au bon moment.

Croyez-vous au destin?

J’y crois. On est tous obligés d’y croire un peu dans ce métier pour encaisser les refus aux auditions et tout ce qui ne se passe pas comme on le souhaiterait.

Où passerez-vous Noël?

Chez moi, à Philadelphie. À Noël, j’adore me blottir au coin du feu avec une bonne tasse de chocolat chaud. Je rêve de voir tomber la neige, mais pour l’instant j’ai dû me contenter de la grêle.

