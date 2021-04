Elles appellent au boycott des «Anges» sur NRJ12

La production des «Anges» doit faire face à une nouvelle polémique. Après la bagarre impliquant deux candidats – Ricardo et Nehuda – qui avait provoqué l’annulation du tournage prévu à La Réunion, voilà que l’émission est accusée de favoriser le harcèlement de certains participants. Selon Angèle et Rawell – présentes dans «Les Vacances des Anges 4» dont la diffusion a commencé le 29 mars – et Céline et Nathanya, qui ont pris part à la saison 11 des «Anges», tout est mis en place dans le programme pour qu’une personne soit la cible de l’acharnement des autres.

Dans un live Instagram organisé le 15 avril, les quatre jeunes femmes se sont confiées sur leur expérience dans l’émission et leurs accusations sont graves. D’après elles, l’équipe qui produit «Les Anges» encourage le harcèlement dans le but de faire grimper les audiences. Des membres de l’équipe insulteraient certains participants ou les rabaisseraient. Pire encore, Rawell a assuré qu’après avoir indiqué qu’elle ne voulait plus faire partie des candidats, la production avait fait intervenir les pompiers et la police à son domicile en prétextant qu’elle était séquestrée.

Un hashtag qui cartonne

«Tant que vous aller regarder «Les Anges», il y aura une personne qui va subir du harcèlement. Il faut que ça s’arrête. Stop! Il ne faut plus que ça arrive. Si vous voulez faire comprendre aux productions, à la chaîne que ce n’est pas ce que vous souhaitez, il faut que leurs audiences chutent», a dit Angèle. La Française de 26 ans a également indiqué qu’elle avait demandé à ne plus apparaître dans l’émission, sans succès pour le moment.

Le message d’Angèle a été entendu par les internautes qui ont rapidement fait du hashtag #BoycottLesAnges l’un des sujets les plus discutés sur Twitter. Deux candidats sont au cœur des discussions: Raphaël Pépin et Sarah Fraisou, qui s’en prendraient régulièrement à leurs camarades sans jamais être inquiétés.

