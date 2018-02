Musique et politique au programme sur Netflix

Après la fin de «Glee», en 2015, le scénariste et réalisateur Ryan Murphy avait délaissé les comédies musicales pour s'intéresser à des histoires de crimes et de rivalités. Aujour­d'hui, Ryan Murphy est de retour avec une série qui mêlera musique... et politique. Deadline révèle que sa nouvelle création, «The Politician», a été commandée par Netflix. L'entreprise croit tellement à l'idée de Murphy qu'elle a lui a directement demandé de lui livrer deux saisons.

«The Politician», dont le ton devrait être satirique, racontera l'histoire d'un homme politique fortuné de Santa Barbara qui se lance dans diverses élections. Selon une source proche de l'équipe du réalisateur, chaque saison de la future série sera consacrée à un scrutin. Pour interpréter son héros, Ryan Murphy a choisi Ben Platt. Encore peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique, l'acteur de 24 ans est une star de Broadway. Sa prestation dans la comédie musicale «Dear Evan Hansen» a été récompensée par un Tony Award en 2017. Il a aussi fait une apparition dans la suite de la série «Will & Grace», en octobre dernier.

Le jeune homme sera accompagné par Gwyneth Paltrow, qui avait déjà poussé la chansonnette pour Ryan Murphy dans «Glee». Elle y avait incarné Holly Holliday, une prof remplaçante. Si elle a été choisie pour jouer dans le futur feuilleton, ce n'est pas uniquement pour ses talents d'actrice et d'interprète musicale. La star américaine de 45 ans est la fiancée de Brad Falchuk, qui se trouve être un proche de Murphy, avec lequel il a coécrit le scénario de «The Politician».

Quand Gwyneth Paltrow poussait la chansonnette dans «Glee»:

